ستة قتلى مفترضين في انهيار جسر بالتيمور

يفترض أن 6 أشخاص لقوا حتفهم، في شرق الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور.

أعلن المشرف على شرطة ولاية ماريلاند عن إطلاق مهمة بحث واسترداد، بناء على طول الوقت الذي قضيناه في هذا البحث ، وجهود البحث المكثفة التي بذلناها فيه ، ودرجة حرارة الماء التي لا نعتقد في هذه المرحلة أننا سنجد أيا من هؤلاء الأفراد لا يزالون على قيد الحياة ،"

وهكذا هذا المساء في حوالي الساعة 7:30 ، سنعلق جهود البحث والإنقاذ النشطة، خفر السواحل لن يختفي، لن يرحل أي من شركائنا ، لكننا سننتقل إلى مرحلة مختلفة ".

أصدر طاقم السفينة مكالمة هاتفية قبل لحظات من تحطم الطائرة، فقدت سفينة الشحن دالي ، التي كانت متجهة من بالتيمور إلى كولومبو ، سريلانكا الطاقة واصطدمت بالجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (26 مارس).

وقع الحادث في منتصف الليل ، قبل وقت طويل من التنقل الصباحي المزدحم على الجسر الذي استخدمته 12 مليون سيارة العام الماضي.

كان الأشخاص الستة المفقودون جزءا من طاقم بناء يملأ الحفر على الجسر.

وانتشل رجال الإنقاذ شخصين من الماء، عولج أحدهما في مستشفى وخرج من المستشفى بعد ساعات. كما دخلت عدة مركبات النهر ، على الرغم من أن السلطات لا تعتقد أن أي شخص كان بالداخل.

وقال جيسوس كامبوس، الذي عمل على الجسر لصالح براونر بيلدرز ويعرف أعضاء الطاقم، إنه قيل له إنهم كانوا في استراحة، وكان بعضهم يجلسون في شاحناتهم.

قال كامبوس: «أعلم أنه قبل شهر، كنت هناك، وأعرف ما أشعر به عندما تمر المقطورات». "تخيل معرفة أن هذا يسقط. إنه صعب جدا. لن يعرف المرء ماذا يفعل".

وقال الأب أكو ووكر، وهو كاهن كاثوليكي في قلب يسوع الأقدس، إنه أمضى بعض الوقت مع عائلات العمال المفقودين في انتظار أخبار أحبائهم.

قال ووكر: "يمكنك أن ترى الألم محفورا على وجوههم".

كابوس لوجستي

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج في مؤتمر صحفي إنه من السابق لأوانه تقدير المدة التي سيستغرقها تطهير القناة التي يبلغ عمقها حوالي 50 قدما (15 مترا).

وقال بول فيدفيلد وزير النقل في الولاية إن جميع حركة السفن من وإلى الميناء ستعلق حتى إشعار آخر على الرغم من أن المنشأة لا تزال مفتوحة أمام الشاحنات.

من المؤكد أن انهيار يوم الثلاثاء سيخلق كابوسا لوجستيا على طول الساحل الشرقي لأشهر ، إن لم يكن سنوات ، مما يؤدي إلى إغلاق حركة السفن في ميناء بالتيمور ، وهو مركز رئيسي. كما سيؤدي فقدان الجسر إلى تعطيل حركة البضائع والركاب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم السفر إلى بالتيمور ويعتزم أن تتحمل الحكومة الفيدرالية التكلفة الكاملة لإعادة البناء.

وقال بايدن: "سيستغرق هذا بعض الوقت".

وفي العام الماضي، تعامل ميناء بالتيمور مع رقم قياسي بلغ 52.3 مليون طن من البضائع الأجنبية بقيمة 80 مليار دولار، وفقا للولاية.

وأضاف رئيس شركة لإدارة سلسلة التوريد إن الأمريكيين يجب أن يتوقعوا نقصا في البضائع من تأثير الانهيار على شحن الحاويات البحرية والنقل بالشاحنات في الساحل الشرقي.

كما قال جودا ليفين ، رئيس الأبحاث في منصة حجز الشحن العالمية Freightos، ومع ذلك ، من غير المرجح أن يضر الانهيار بالتجارة العالمية لأن بالتيمور ليست ميناء رئيسيا لسفن الحاويات، منشآتها أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالسلع مثل المعدات الزراعية والسيارات .

يمتد الجسر على نهر باتابسكو عند مدخل الميناء المزدحم ، والذي يؤدي إلى خليج تشيسابيك والمحيط الأطلسي، تم افتتاح الجسر في عام 1977 ، وتم تسميته على اسم كاتب "The Star-Spangled Banner".