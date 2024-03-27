غليان إسرائيلي من مسلسل مليحة.. والمؤلفة: يعري دولة الاحتلال أمام العالم

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل "مليحة"، إنها تتوقع أن مسلسل "مليحة" سيحدث فارقا في الصورة الذهنية عن إسرائيل لدى العالم بالأحداث الراهنة، حيث لا يعرض المسلسل أكاذيب، ولكن حقائق معروفة للقاصي والداني ومعروفة للشعوب العربية، وأيضا للغرب التي ما زالت تدعم حكوماته الكيان الصهيوني المحتل، وتتغافل عن الحق الفلسطيني في الحياة وقضيته العادلة وأراضيه.

وأضافت "الجزار"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب الكاذبة عن حقوق الإنسان وشعاراتهم التي بها نضال، فإسرائيل هي الطفل المدلل للغرب، ومعروف أهداف وجودها في المنطقة العربية كلها، والمراهنة على وعي الشعوب العربية والمؤسسات الوطنية التي كانت ومازالت وستظل تتصدى لكل المخططات التي تحاك في المنطقة.

وأشارت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على دور الجيش المصري، وتحديدا في فترة 2012، والتي تعد فترة صعبة على الداخل المصري، وكانت مؤسسات الدولة تواجه مشكلات صعبة قد لا يعرفها المدنيون إذ كان منشغلا بما يحدث في الداخل، لكن لم يعرف الدور العظيم للجيش الذي كان يتولاه على الحدود المصرية في هذا التوقيت.

مسلسل "مليحة" تاريخي

فيما أبدى عصام زكريا، الناقد الفني، إعجابه من مقدمة مسلسل "مليحة"، قائلا إنها مقدمة تاريخية عبارة عن صور ولقطات أرشيفية جيدة، وبها تبسيط أيضا لقصة الصراع وتاريخه وبدايته بشكل جيد، ما يعد كونه توثيقي أكثر منه دعائيا.

وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك توثيق واستناد وقائع وحقائق على الأرض، ويجب أن يكون واضحا بشكل جيد خاصة أن ذلك يغيب عن المشاهد الغربي أو الرأي العام الغربي بشكل عام، وربط ما يحدث الآن بما حدث بالماضي والتاريخ.

وتابع: "هناك أناس تفاجئوا عندما يعرفون التاريخ، لأن هناك آلة زيف عالمية في أمريكا والغرب، وبالتالي هناك الكثير من دول العالم لا تعرف القصة وأصل الصراع، ويعتقدون أن الحياة بدأت في 7 أكتوبر، ولا يعرفون أن الموضوع تاريخي وله خلفيات ومعاناة هائلة على مدار عقود للشعب الفلسطيني".

هجوم إسرائيلي

تحدث إعلام الإحتلال الإسرائيلي عن مسلسل "مليحة"، والذي يناقش خلال أحداثه القضية الفلسطينية، والمقرر طرحه فى 15 حلقة خلال رمضان 2024.

ونشرت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة صور من أخبار الإعلام الإسرائيلي، حول العمل، كتبت قائلة: "يديعوت أحرونوت وإعلام الاحتلال يتحدثون عن مسلسل مليحة في تقرير مصور".

تابعت رشا الجزار حديثه، معلقه: "نعلم أن الفن المصري ومدى تأثيره على الوجدان العربي يرعبكم.. دمتم مرعوبين ومترقبين ودامت مصر وشعبها ومؤسساتها وقوتها الناعمة للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين".

أحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتستكمل الأحداث بتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والده، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين.