مركز العرب يطلق مشروع الوعي على هامش حفل الإفطار السنوي

نظم مركز العرب للدراسات والأبحاث، حفل إفطاره السنوي، ليلة السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت الفعالية على ضفاف نهر النيل، بحضور عدد كبير من الباحثين، والدبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب، وباقة من المثقفين والإعلاميين المصريين والعرب.

وأقيمت على هامش الإفطار ندوة، انطلقت قبيل أذان المغرب، تناولت أهم إنجازات المركز خلال العام الماضي، كما دار نقاش حول آليات تطوير العمل خلال الفترة المقبل، وقدم الحضور أطروحاتهم وآرائهم حول يجب التركيز عليه خلال الأشهر المقبلة.

وعلى هامش حفل الإفطار أعلن مركز العرب عن إطلاق مشروع "بالوعي تبنى الأمم" والمسجل في وزارة الثقافة المصرية والذي يستند على رؤى المفكر العربي الكبير علي محمد الشرفاء الحمادي.

وخلال الحفل تم عرض المشروع الوثائقي للمركز، والذي يضم رسائل الشرفاء الحمادي وسلسلة القيادة التاريخية، وبرنامج كوادر عربية، وبرنامج تحدوا قهروا تخطوا وصلو وكذلك جولة حول العالم..كما شهد الحفل الإعلان عن كتاب تأملات في رسالة السلام، وساحة فكر، وقطوف من كتاب الزكاة، والمشروع البحثي الأبرز استراتيجية بناء التضامن العربي، وكتاب العبقرية الفكرية للشيخ زايد الجزء الثاني...هذا وتم إطلاق منصة رؤي البحثية لتنازل كل أبحاث الشرفاء الحمادي وبعض الأفكار التنويرية التي تتسق مع فكرنا.

وحضر الفعاليات عدد من أعضاء مجلس النواب المصري يتقدمهم النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة التعليم، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية وحشد من الصحفيين المصريين والمفكرين العرب من ليبيا وتونس، وعدد من القيادات الأمنية وحشد من المحامين المصريين والعرب، وفريق عمل مركز العرب للأبحاث والدراسات.

وكان من بين الحضور، الأستاذ الدكتور محمد يحيى غيدة، واللواء طبيب عصام الدين عبد المحسن، والدكتور محمد حسن، والكاتب الصحفي والأديب حسام أبو العلا، وعدد من قيادات الإذاعة والتلفزيون المصري منهم، محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى والإذاعي القدير سامح رجب، رئيس وحدة التدريب الإذاعي، والدكتور محمد طلعت، والدكتورة راندة فخر الدين، نواب رئيس مركز العرب، والعميد عماد اليماني الأمين العام لمركز.

كما حضر الحفل، عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، منهم الدكتور علي جابر من ليبيا، والدكتورة علياء العبيدي، والكاتب الصحفى عبد الغني دياب، والكاتب الصحفي على فوزي، والدكتور أبو الفضل الإسناوي رئيس مركز رع للدراسات والبحوث، والدكتور على العاصي، من سوريا، والإعلامي القدير محمد أمين المذيع بالتلفزيون المصري، والمذيع أحمد يوسف مقدم البرامج الشهير بقنوات النيل، وأكثر من 50 باحث وباحثة من الشباب.