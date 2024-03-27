القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب وحرق جثمانه بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العمرانية، من القبض على 3 أشخاص أنهوا حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.



القبض على المتهمين بقتل شاب وحرق جثمانه بالعمرانية



وأنهى 3 أشخاص حياة أحد الأشخاص وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تفحم بالقمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب في حالة تفحم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ذهب للحضانة ورجع في كفن .. مصرع طفل بعد سقوط مصعد برج سكني بالدقهلية

كما لقي طفل مصرعه، بعد سقوطه أسفل مصعد برج سكني بمدينة دكرنس، أثناء توجهه إلى حضانة خاصة بذات العقار وبرفقته مالكة الحضانة، وجرى انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بسقوط طفل أسفل مصعد ببرج سكني بالمدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ لمكان البلاغ، وتبيّن أن الطفل يدعى «يوسف أيمن عبدالمحسن- 4 سنوات- مقيم طرف أسرته بمنطقة ميت رومي بدكرنس»، وجرى انتشال جثمانه من أسفل المصعد بالطابق الرابع.



بالفحص تبين أن العقار مكون من 9 طوابق، ملك المدعو «رضا أ.ال - مقيم بندر دكرنس»، وبسؤال والد الطفل ويدعى «أيمن عبدالمحسن حامد»، 32 سنة، مدير مشروع دعاية وإعلان، اتهم «بسمة م.ع.م - 40 سنة - مالكة الحضانة - مقيمة بقرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد»، بالإهمال، مما تسبب في وفاة ابنه، وذلك حال تواجده معها في المصعد، أثناء توجههما إلى الحضانة بذات الطابق.

وتبين أن الحضانة غير مرخصة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2870 لسنة 2024 إداري دكرنس، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.