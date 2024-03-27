اسوة بالسنبلاوين.. أهالى طنطا يطلبون بتعريفة ركوب"للتوك توك" بقيمة 5 جنيهات

طالب مواطنوا الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الإقليم، بتحديد تعريفة ركوب موحدة للتكتوك على جميع المشاوير بما لا تزيد عن 5 جنيه للتوصيلة مهما كان طولها والمشوار الصغير يعوض الكبير.

وقال الأهالى إن التكتوك اصبح ينافس التاكسى فى الأجرة ويطلب من 10 : 15 جنيه فى المشوار رغم ان اعباء التاكسى وسعره مختلفة عنه، مشددين على ضرورة الاعلان عن التعريفة ولصقها على زجاج الدراجة بحيث تحسم المسألة ولا تترك لمزاج السائق ومنعا للخلافات والمشاحنات

وكانت الوحدة المحلية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية قد قامت بتحديد تعريفة قدرها 5 جنيه ووضعت ملصق بذلك على التكتوك مما أثار حفيظة الطنطاوية.

التوكل توك مصدر خوف وازعاج بطنطا

أصبح التوك توك بالغربية أصبح ذات سطوة ومصدر خوف وازعاج للركاب والمشاة والسيارات ومن الضروري أن تقوم إدارة المواقف برئاسة د- محمد الأحمر بالاعلان عن التعريفة واصدار قرار ملزم بها بكل قرى وأحياء ومدن محافظة الغربية حتى ينضبط الأمر ولا سيما بعد أن قامت ادارة مرور المحافظة، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة بفتح باب الترخيص له وتخصيص كود لكل دراجة بثلاث عجلات، الطنطاوية يطالبون المحافظ بتحديد تعريفة للتكتوك من باب أضعف الايمان بعد ان أصبح أمرًا واقعا ويتحدى الجميع.