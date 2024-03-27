أحمد عدوية أبرزهم.. مأدبة إفطارمميزة فى بنها بحضور عدد كبير من الفنانين

بدعوة من الدكتور يسري الصفتي الشهير بطبيب الفنانين ابن مدينة بنها، حضر الفنان أحمد عدوية والفنان إحسان ترك والفنان أحمد الحلواني وحسن عبد الله والمذيع محمد سامي الفنان الشعبي هوبة، مأدبة افطار بخيمة المعز بالنادي الرياضي ببنها.

عقب حفل الإفطار غني الفنان الشعبي هوبا عدد من الاغاني وسط تفاعل الجمهور، حيث حرص العديد من المواطنيين علي التقاط الصور التذكارية مع الفنانين.

يذكر ان الدكتور يسري الصفتي اعتاد علي استضافة عدد من الفنانين في شهر رمضان لخضور الافطار بمسقط. راسه ببنها.

ابدي الفنانين سعادتهم بحفاوة الاستقبال من اهالي مدينة بنها والاستمتاع معهم بالاجواء الرمضانية.

يذكر أن الفنان احمد عدوية قد حضر الاحتفال على كرسي متحرك وبصحبته حفيده ورفض عدوية الإدلاء بأى تصريحات أو الغناء لحالته الصحية

كما حرص العشرات من أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع الفنان احمد عدوية.

وشهد الاحتفال قيام الفنان هوبا على غناء الاغانى الشعبية وسط مشاركة الجمهور .

احتفاليات رمضانية

يذكر أن مدينة بنها بمحافظة القليوبية تشهد احتفاليات رمضانية في الخيام ويط تواجد الأجواء الرمضانية وعربات حمص الشام والزلابية والتنورة والفقرات الفنية .

كما تشهد عددا من الفعاليات بقصر ثقافة بنها وعدد من فروع الثقافة بالقليوبية حيث يتم تقديم فقرات فنية وإنشاد دينى وفقرات إبداعية للطلاب والفنانين .

كما تشهد شوارع بنها وجود أجواء رمضانية وانتشار الزينة والفوانيس بالشوارع

وفي سياق متصل، أطلق عدد من شباب مدينة بنها فكرة جديدة وهى عمل نسخة مصغرة من شارع المعز بالقاهرة تعتمد على نقل ديكورات تشبه إلى حد كبير قاهرة المعز.



وقال المهندس هشام غانم أن الفكرة جاءت له هو وأصدقائه سامح الجلاد وعبد الرحمن الرفاعى وأحمد ناجى وأحمد عادل وأحمد الكشك حيث تم طرح الآمرة ومناقشتها وتم تنفيذها من خلالى حيث تم وضع مجسمات وديكورات لكل ما يميز قاعة وكافة الأجواء المحيطة به .

واضاف سامح الجلاد أنه تم إضفاء الروح الرمضانية على المكان الذى يقع في قلب نادى بنها الرياضى وبدعم من الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى وصلاح المهدى نائب رئيس مجلس إدارة النادي حيث تضم خيمة المعز عربات الفول وحمص الشام أو الحلبسة والكنافة والزلابية وغيرها من الأجواء التى تتعلق بالشهر الكريم.

وأشار عبد الرحمن الرفاعى إلى أنه سيتم عمل دورات في الشطرنج والبلاي ستيشن والد مينو وغيرها من الفاعليات الرمضانية.

واستطرد احمد الكشك بقوله إن الأجزاء في خيمة المعز تتضمن الإفطار والسحور الرمضاني وسط البخور والموسيقي الرمضانية القديمة التى أعادت لاهل بنها إحساسهم بأجواء رمضان .