ذهب للحضانة ورجع في كفن .. وفاة طفل بعد سقوط مصعد برج سكني بالدقهلية

لقي طفل مصرعه، بعد سقوطه أسفل مصعد برج سكني بمدينة دكرنس، أثناء توجهه إلى حضانة خاصة بذات العقار وبرفقته مالكة الحضانة، وجرى انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

ذهب للحضانة ورجع في كفن.. مصرع طفل بعد سقوط مصعد برج سكني بالدقهلية



وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بسقوط طفل أسفل مصعد ببرج سكني بالمدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ لمكان البلاغ، وتبيّن أن الطفل يدعى «يوسف أيمن عبدالمحسن- 4 سنوات- مقيم طرف أسرته بمنطقة ميت رومي بدكرنس»، وجرى انتشال جثمانه من أسفل المصعد بالطابق الرابع.

بالفحص تبين أن العقار مكون من 9 طوابق، ملك المدعو «رضا أ.ال - مقيم بندر دكرنس»، وبسؤال والد الطفل ويدعى «أيمن عبدالمحسن حامد»، 32 سنة، مدير مشروع دعاية وإعلان، اتهم «بسمة م.ع.م - 40 سنة - مالكة الحضانة - مقيمة بقرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد»، بالإهمال، مما تسبب في وفاة ابنه، وذلك حال تواجده معها في المصعد، أثناء توجههما إلى الحضانة بذات الطابق.

وتبين أن الحضانة غير مرخصة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2870 لسنة 2024 إداري دكرنس، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة نقاش لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص، لجلسه يوم 28 أبريل للمرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13577 لسنة 2022 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2417 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" 27 سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم 27/ 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه اسلام سمير أحمد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأردف أمر الإحالة بأنه أحرز سلاحا أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.