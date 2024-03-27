Viu تطلق قائمة بالعروض الأولى الحصرية والمسلسلات الأصلية

أعلنت شركة Viu إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قائمة مسلسلاتها الرائعة لشهر رمضان ٢٠٢٤. وتضم هذا العام مجموعة مختارة ومميزة من أهم أعمال الدراما العربية من بطولة أشهر نجوم الوطن العربي، وأحدث وأكبر المسلسلات التركية الحصرية الأصلية المدبلجة بالعربية تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنتاجاتViu من المسلسلات الكورية المدبلجة بالعربية والتي تقدم تجربة غنية للمشاهدين خلال شهر رمضان.

من أبرز الأعمال في القائمة التي تضم ١١مسلسلًا جديدًا في رمضان، عودة مسلسل "الكبير أوي الموسم الثامن"، الذي يحظى بشعبية كبيرة ويعتبر من أشهر المسلسلات الكوميدية المفضلة للجمهور في الوطن العربي والمتوفر حصريًا على منصة Viu. المسلسل استحوذ في المواسم السابقة على قلوب الملايين في جميع أنحاء المنطقة. ويستمر النجاح هذا الموسم الجديد في تقديم كوميديا مميزة مع مغامرات كوميدية يتعرض لها عمدة قرية المزاريطة، حيث يجد نفسه في مواقف مضحكة لا تنتهي. المسلسل من بطولة النجم المحبوب أحمد مكي إلى جانب رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد وحاتم صلاح بالإضافة للعديد من ضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل ومن المؤكد أن يستمر المسلسل في تحقيق أعلى نسب مشاهدة خلال شهر رمضان في العالم العربي.

كما يُعرض أيضًا مسلسل "حق عرب" بشكل حصري على منصة Viu، وهو مسلسل درامي تشويقي من بطولة النجم أحمد العوضي والفنان الكبير رياض الخولي والنجمة وفاء عامر. وتقع أحداث القصة في حي الجمالية التاريخي، وتدور أحداث القصة حول عرب، وهو شخص يحظى باحترام الجميع ويخشونه في آنٍ واحد، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب الخيانة. من المتوقع أن يحظى المسلسل على أعجاب الجمهور بمشاهده المليئة بالإثارة والحركة.

واستكمالاً للعروض العربية، تقدم Viu أربع مسلسلات تركية وكورية من إنتاجاتها الأصلية مدبلجة باللغة العربية من إنتاجاتها الأصلية، من أهمها المسلسل التركي الذي حظي على إعجاب الجماهير ثلاث أخوات وكذلك مسلسل رجل العصا بطولة النجم التركي الكبير إنجين ألتان، بالإضافة لأحدث إنتاجات Viu الأصلية من الدراما الكورية لهذا العام رحلة إلى الماضي "Twinkling Watermelon" كذلك مسلسل وحبيبي الكاذب"My Lovely Liar”. هذه المسلسلات المشهورة عالميًا، تجذب جمهورًا واسعًا على منصة Viu

من قلب الصحراء يأتي مسلسل "حرائر البادية" من إنتاجات Viu الأصلية، وهو مسلسل بدوي يغوص في قيم الشجاعة والشرف والعدالة التي تشكل حجر الزاوية في الثقافة البدوية. تقدم كل حلقة قصة فريدة من نوعها، وتقدم نظرة حديثة على التقاليد الخالدة.

وتكتمل التجربة الفريدة ل Viu في رمضان مع مجموعة من المسلسلات السورية والخليجية، من بينها المسلسل الشامي "الصديقات القطط" الذي يستكشف حياة خمس راقصات متقاعدات يجتمعن لمواجهة تحديات الحياة من بطولة سوزان نجم الدين، بينما يعود النجم الكبير أيمن زيدان في مسلسل "بيت أهلي" الحصري على منصة Viu في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، في قصة تجمع الحب والكراهية والانتقام.

تقدم Viu أيضًا مجموعة من المسلسلات الخليجية المفضلة في رمضان، بداية من المسلسل الكويتي "سهيلة بنت عديم"، وهو من نوعية الدراما المليئة بالغموض تدور أحداثها أثناء الاحتلال الاستعماري البريطاني للكويت، ومسلسل "رمادي"، دراما معاصرة تستكشف حياة ونضالات ثلاث شقيقات.

في شهر رمضان هذا العام، تؤكد Viu من جديد التزامها بتقديم محتوى عالي الجودة ومتنوع يلقى صدى لدى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع مزيج من العروض الحصرية والأصلية والمسلسلات المدبلجة، تم اختيار قائمة Viu الرمضانية بعناية لتلبية الأذواق المتنوعة لجمهورها، مما يضمن متعة لا توصف للجميع خلال الشهر الفضيل.