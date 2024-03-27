عضو مجلس ادارة سبورتنج :لاعبتنا تتصدر التصنيف العالمى لكرة السلة ولم يتم تسليط الضؤ على الابطال

تصدر أسم اللاعبة جود جمال التصنيف العالمي كأفضل لاعبة تحت ١٨ سنة انسات تصنيفاً من موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا3x3 باجمالي ٥٠٣٦ نقطة

وتعتبر لاعبة سبورتنج هى اللاعبة الوحيدة التى حصلت على هذا التصنيف من قبل الفيبا

ومن جانبها قالت شاهيناز خالد شلبى عضو مجلس ادارة نادى سبورتنج " ان لاعبة سبورتنج حققت رقم كبير وكانت مفاجأة لنا جميعا وتم تتويج مجهودها ومجهود المدربين معها بحصولها على هذا التصنيف من موقع الاتحاد الدولى لكرة السلة "

وتابعت عضو مجلس الادارة بأن نادى سبورتنج يمتلك كثير من اللاعبين المميزين فى مختلف اللعبات سواء الفردية أو الجماعية ولكن لم يتم تسليط الضؤ عليهم بشكل قوى وهناك أبطال عالم من داخل النادى