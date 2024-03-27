وزير الشباب والرياضة ..كل الدعم لحسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تجربة البطولة الوديه الدولية التى شارك فيها المنتخب الوطني بالعاصمه الإدارية الجديده كانت مفيده وبداية للمنتخب حيث كان يمكن حسام حسن أن يرفض اللعب فيهاأن تجربة البطولة الوديه الدولية التى شارك فيها المنتخب الوطني بالعاصمه الإدارية الجديده كانت مفيده وبداية للمنتخب حيث كان يمكن حسام حسن أن يرفض اللعب فيها بعد الغاؤها فى الإمارات العربيه المتحده مشيرا إلى أن المنتخب أصبح يقوده مدرب وطنى يحظى بحب جماهيري ونحن ندعمه بكل قوه ويجب أن يحظى بدعم من الجميع فى الفترة المقبلة خصوصا أن هناك مباراتين في يونيه فى تصفيات كأس العالم وهناك المشاركه فى كأس الأمم الأفريقية فى المغرب فى العام القادم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إنشاء المدينه الرياضيه في العاصمة الإدارية الجديده والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والشركات المصرية الخاصه التى ساهمت فى إنشاء هذا الصرح الرياضى الكبير.

جاء ذلك خلال الندوه التى عقدها الوزير فى حضور مجلس الإدارة برئاسة طارق شرباصى وادارها الإعلامى عبد الناصر زيدان