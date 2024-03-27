علاء مرسي: «المولد انفض» بعد وفاة علاء ولي الدين

قال الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالنجم الراحل علاء ولي الدين، والتي لخصها في مقولة «بعد علاء المولد انفض»، مؤكدًا: «أنا وعلاء عايش كنت بنسى أني متجوز، علاء اولًا بعد كدة الزوجة».

وأكد مرسي خلال لقائه مع برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أن علاء ولي الدين، لعب كثيرًا دور الناصح الأمين في حياته، حيث كان دائمًا ما ينصحه في أختيار أعماله والمكانة التي يجب أن يكون فيها، قائلًا: «لو علاء موجود كان في حاجات كتير هتتغير».

وأضاف مرسي أن علاء ولي الدين هو سبب التقاء الأصدقاء محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وحتى الجيل الذي ظهر بعدنا كان علاء متبنيهم مثل كريم عبد العزيز أحمد السقا رامز جلال محمد سعد، وبعد وفاته لم نعد نلتقي مثل السابق، وحين نلتقي دائمًا ما تجدنا نقول «فينك ياعم وحشتني».

وقال مرسي إن وفاة علاء ولي الدين كانت لحظة انكسار شديدة، تشبه لحظة انكساري مع أمي، وشعرت وقت وفاة علاء أنه لم تعد الحياة لها داعي، مضيفًا: «بعد علاء وأمي كويس أني قادر اتكلم معاكم دلوقتي».

كما قال الفنان علاء مرسي أن الفن حرام والسينما حرام في حالة واحدة فقط، وهي أن يُظهر الفن مساوئ والمناظر السيئة في بلدي مصر، موضحًا أن في سينما الزمن الجميل عندما تشاهدها لا يُمكن أن تتخيل أن كان هناك شوارع في مصر بها قمامة.

وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن هناك ما يسمى بجماليات الفن وإبداعه، وهو إظهار الجميل في البلد، وحتى وإن اضطريت لإظهار أزمة أو مساوئ تُظهرها بشكل جميل وهنا يكمن الإبداع.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات وهما قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضافت خلال حلقات البرنامج هذا العام عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.

أبطال عتبات البهجة

وشارك علاء مرسي فى مسلسل "عتبات البهجة" المكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".