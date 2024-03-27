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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي  ، ورامي ربيعة كابتن الفريق،  المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. 

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يقام المؤتمر الصحفي في تمام الحادية عشرة صباح غد الخميس (بتوقيت القاهرة) في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة  حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة، باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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