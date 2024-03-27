مسجون يشـ نق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة.. تفاصيل

أقدم مسجون متهم في عدد من القضايا، على شنق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة، بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين من التحريات أن المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية.

وأثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها، ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفى في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق إيداع الجثمان بمشرحة زينهم لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود متوفى داخل محكمة مصر الجديدة بميدان المحكمة بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية سوى حز حول الرقبة نتيجة شنق.

وتبين إقدامه على الانتحار قبل عرضه على المحكمة، بينما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وأمن المحكمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة، إحالة المتهمة بقتل صديقتها فرح فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، إلى المفتى، وذلك بعد إعادة مرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قد أحالت المتهمة بقتل صديقتها لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأى الشرعى المفتى تغيرت هيئة المحكمة التى تنظر القضية.

وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة فى القضية.

بدأت الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة فى جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباى بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجنى عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها فى جوال ونقلها فى توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة بقتل صديقتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.