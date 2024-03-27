سهرة رمضانية لماريمبا نسمة عبد العزيز بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى اطار برنامج فعالياتها الرمضانية حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس علي المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها “رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن، البخيل وأنا، الدنيا ريشة، حرمت أحبك، علي رمش عيونها، كراكشنجى، النصر، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالى، أغاني وموسيقي صعيدية، فلامنكو الماريمبا".

وتحل الفنانة سارة صفوت، كضيفة شرف على الفرقة التى تضم العازفين محمد عصام - شريف صلاح (بيانو)، مصطفي سعيد (ساكسفون - كلارنيت)، نهي سامي (اوبوا)، أمير إبراهيم (ترومبون، علي الحريري - وليد جبر (ترومبيت)، عمر الصواف - احمد عمري (قانون)، وائل النجار - بيشوي شنودة (أوكورديون)، هاني الصواف ( إيقاع)، ماجد الصواف (كاجون - رق)، محمد عرفه (كونجا - إيقاع)، جمال علاء (درامز)، أحمد أنور (باص جيتار)، الريس كرم - حمدي العربي (غناء وموسيقى صعيدى).

نسمة عبد العزيز

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية.

وأطلت نسمة على الناس منذ 5 سنوات وجالت كل محافظات مصر، تعزف قائدة لآلات الإيقاع ضمن الفريق، ثم صارت تعزف منفردة. إلى ان تكللت خطواتها بالنجاح، فاشتركت في حفلات أوبرا كثيرة داخل مصر وخارجها، وصولاً إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. ثم ازدادت نجوميتها لاحقاً، خصوصاً بعدما أصبح لها فرقتها الخاصة.

وقدمت نسمة برنامج موسيقية في قناة المحور الفضائية وهي «أوبرا شو» عن عروض الاوبرا المختلفة وبرنامج «ليلتكم طرب» عن الموسيقى العربية

ونسمة متزوجة من المنتج المصري جلال زكي وهي تقول عنه «لولا زوجي الذي يقف بجانبي ويساعدني حتى أستطيع النجاح في عملي بالفن أو في المجال الاعلامي ما كنت استطعت تحقيق طموحي»