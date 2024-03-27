مها أحمد تنهال بالشتائم على رامز جلال بعد رؤيتها فادي خفاجة.. شاهد

حل الفنانان فادي خفاجة ومها أحمد ضيفين اليوم الأربعاء، في الحلقة السابعة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبل "رامز جلال" الفنانة مها أحمد قائلا لها: "عجباكي البدلة بتاعتي؟"، وردت عليه: "عجباني"، ليرد عليها "رامز" مرة أخرى: "للأسف مفيش مقاسك".

وبسؤالها من قبل رامز جلال عن خلافها مؤخرًا مع الفنان فادي خفاجة على تطبيق "تيك توك" قالت: "أنا رافعة عليه قضية".

وعقب رامز قائلا على حضورهما:" الاتنين اللي فضحونا على الساحة"، ووصف رامز فادي بسائق الميكروباص.

وانهالت مها أحمد بالشتائم على رامز جلال بعد تزحلقها وسقوطها في الحجرة السوداء ورؤيتها خصمها فادي خفاجة وإجبارها على الجري على السير المتحرك خوفا من الكلب.

فكرة رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.