وكيل تعليم قنا يكرم الفائز في مسابقة الرائد المثالى للمرحلة الثانوية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، خالد احمد محمد معلم لغة عربية بمدرسة الثانوية الفنية الزخرفية التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية، وذلك لحصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد المثالي (معلم) عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وأكد وكيل الوزارة حرصه على تحفيز جميع المعلمين ودعمهم وتنمية جميع نواحي التميز والتفوق لديهم في كافة المجالات، لوضع مديرية التربية والتعليم بقنا في المكانة اللائقة بها، من منطلق تنفيذ خطة الوزارة بضرورة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

أشاد السيد بتميز الرائد المثالي وتفانيه في أداء مهام عمله وبذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية والجدير بالذكر أن خالد محمود الرائد المثالي قام بابتكار آلية الكارت الذكى للطلاب للتحكم فى حضور الطلاب والحد من الغياب والتسرب والتى يتم تطبيقها فعلياً داخل المدرسة.

وفى سياق متصل كرم وكيل الوزارة الطالبة سلمى احمد نبيل بالصف الثاني الثانوي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات وذلك لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية والطالبة هبه توفيق بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة نجع السيد الابتدائية لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية وذلك في مسابقة المبتكر الصغير التى نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية باشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وبتنفيذ احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق موجه اول المديرية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024م.

وأشاد وكيل الوزارة بدور المدرسة وأهمية الأنشطة بها بتعدد مجالاتها في اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار وصقل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وإعداد جيل من الطلاب الباحثين والمبتكرين والمبدعين. جاء ذلك بحضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتور سيد مرزوق موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية وعبير راشد مديرة مدرسة السيدة زينب.