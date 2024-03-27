قلم صدق

الأربعاء 27/مارس/2024 - 06:04 م 3/27/2024 6:04:45 PM

كل عام وأنتم طيبون مر أكثر من نصف الشهر الكريم.. وقليله باقٍ فانتهزوه فقد جاءك عازمًا ذوى الأرحام على موائده فى أشهى الطعام؛ لأن صلة الأرحام عنده أمر واجب ببيان ونصٍ من القرآن: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَّيْتُمْ أن تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وتقطعوا أرحامكم»، وقول النبى العدنان: «صِلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام»..

- رمضان أتاك عازمًا على تقويمك وتحسين الكلام.. فلذلك فلتقل خيرًا أو لتصمت وإلا يضيع الصيام..

- رمضان أتاك عازمًا على تعليمك الوسطية والاقتصاد وعدم التبذير فى الأطعمة والمشروبات، وألا تتحدى قول الله «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» قولًا واحدًا إن كنت من أهل الطاعات..

- رمضان أتاك عازمًا على تعويدك كثرة القراءة وختم القرآن، فهذا قتادة والحافظ وابن عساكر تنافسوا، فسبقهم الشافعى بستين ختمة من القرآن..

- رمضان أتاك عازمًا على اهتمامك بالصلاة؛ لأنها تعينك فى سائر الأحوال كما جاءت فى خير الأقوال: «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».. وفرض لا يمكن تركه حذر منه رب العالمين حينما قال: «ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون»، وأكدها النبى مدوية: «تارك الصلاة كافر» فمنكروها إجماعًا كافرون، واختلفوا فيمن هم المتكاسلون عنها فقالوا اجتهادًا هم الفاسقون.

- رمضان أتاك عازمًا لك على حسناته.. كما قال الله فى السنة المطهرة ومحكم آياته: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ألف شَهْرٍ».. كما أن الأجر مضاعف فى حسناتهِ، تمحو بها كل سيئة من السيئاتِ.

- رمضان جاءك عازمًا لك على تركك كل المنكرات، من نميمة وغيبة وجميع الموبقاتِ.

- رمضان جاءك عازمًا لك على تمسكك بأجر الفجر والسحر وفى جميع الأوقات، لا فرق بين رمضان وشعبان وشهور الله المباركاتِ.

- رمضان أتاك بالصوم فريضة.. ليسهل عليك بعدها صوم الاثنين والخميس، ومن كل شهر ثلاثة أيام مقمرات.

- رمضان جاءك بالرحمات لتشعر بالمساكين والفقراء.

- رمضان فى آخره باب لك يسمى الريان إن كنت تقيًا كما جاء فى القرآن.. فتصيبك من بعده تقوى كما فى قوله تعالى «لعلكم تتقون».. هذا رمضان فرصة يعلمها العاقلون.. يأتى ضيفًا فى وقت ويذهب وكأننا به حالمون، فعليكم به قبل انفراط العقد ولم يبقَ منه إلا القليل.

اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.

