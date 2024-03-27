الكلام وآخره

الأربعاء 27/مارس/2024 - 06:02 م 3/27/2024 6:02:31 PM

عندما أثرنا فى هذا المكان على صفحات الوفد تحت عنوان «متى يتعلمون الدرس فى الجبلاية» لما تعرض له المنتخب الوطنى فى دولة الامارات فى عام 2015 من مواقف محرجة وصلت لدرجة الفضيحة من الشركة المنظمة لبطولة الامارات الدولية.. كانت الردود سريعة جدا وحملت تفاصيل جديدة لهذه الفضيحة التى تكررت مرة اخرى فى الايام الماضية مع الاختلاف فى اسم الشركة المنظمة وبعض التفاصيل.. وتم نقل البطولة من الامارات إلى القاهرة والتى اقيمت فى ستاد العاصمة الجديدة بصورة مبهرة ورائعة.. وفى الايام الماضية اتصل بى الصديق المهندس حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة والذى كان مشرفا عاما على المنتخب الوطنى فى تلك الفترة ورافق المنتخب فى رحلته إلى الامارات.. فقد قال لى المهندس حسن فريد «انا رفضت ان يلعب المنتخب مع فريق السنغال الذى جاء إلى مكان اقامة البطولة بمنتخب من الناشئين مطعم ببعض الكبار.. وهذا الرفض من جانبى كان دعما لموقف كوبر المدير الفنى الذى غضب جدا من عدم حضور منتخب السنغال حسب الاتفاق والعقد الموقع مع الشركة المنظمة وطلب كوبر العودة إلى القاهرة خاصة بعد علمه بأن منتخب السنغال الاساسى لعب مع الجزائر وكان من المستحيل الحضور إلى الامارات.. وأضاف المهندس حسن فريد ان لوائح الفيفا لا تسمح لأى منتخب باللعب مع منتخب اخر الا بد مرور خمسة ايام فى حال الانتقال من قارة إلى قارة اخرى.. وكان رئيس البعثة فى رحلة المنتخب إلى الامارات سيف زاهر الذى فضل العودة إلى القاهرة لارتباطه بعمله الاعلامى.. وحدثت مشكلة اخرى بخلاف عدم اللعب مع السنغال هى ان الشركة المنظمة لم تلتزم بسداد تكاليف الاقامة وغيرها من التكاليف الخاصة بالمنتخب الوطنى.. وتحملت انا كل هذه التكاليف على نفقتى الخاصة وأعطيت بطاقتى البنكية للمدير الادارى لتسديد كل شىء، لأن منتخب مصر اهم واكبر من أى أحد وأبلغت جمال علام رئيس اتحاد الكرة بأننى دفعت التكاليف كاملة من جيبى ولا أريد الحصول عليها من خزينة الاتحاد لأنها دعم منى للمنتخب الوطنى.. والاتحاد تعاقد مع شركة منظمة للبطولة انتهكت كل شروط التعاقد رغم ان العقد كان به شرط جزائى قيمته مائة الف دولار ولم يتم تسديد هذا الشرط.. هناك أشياء أخرى حدثت لن أتحدث عنها خاصة بالبطاقة البنكية الخاصة بى.. انتهى كلام حسن فريد الذى فضح اتحاد جمال علام.

