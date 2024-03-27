جيرو ينتقل للدوري الأمريكي من بوابة هذا النادي

بات المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، نجم فريق ميلان الإيطالي، قريبا من الانضمام لصفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب جيرو ضمن صفوف فريق ميلان منذ انتقاله من نادي تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، أن إدارة لوس أنجلوس جالاكسي توصلت لاتفاق شفهي مع جيرو للانضمام لصفوف الفريق حتى نهاية العام المقبل.

وينتهي عقد جيرو مع فريق ميلان بحلول 30 يونيو المقبل أي أنه الآن من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ميلان.

وأشار رومانو إلى أن بعد أن العرض الذي قدمه النادي مطلع الأسبوع الجاري، بعد اهتمامه بضم اللاعب منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن كلا الطرفين توصلا لاتفاق أولي، ولكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.