إحالة أوراق طالبة طنطا المتهمة بإنهاء حياة صديقتها إلى المفتي

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة، إحالة المتهمة بقتل صديقتها فرح فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، إلى المفتى، وذلك بعد إعادة مرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قد أحالت المتهمة بقتل صديقتها لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأى الشرعى المفتى تغيرت هيئة المحكمة التى تنظر القضية.

وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة فى القضية.

بدأت الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة فى جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباى بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجنى عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها فى جوال ونقلها فى توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة بقتل صديقتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.

عقوبة القتل

وتنص المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

على جانب آخر، كانت النيابة المختصة، قد أصدرت قرارًا بحبس متهم بسرقة حقيبة مواطن في منطقة الموسكي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالى – 5 شيكات بنكية) ، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.