سيدات الصيد تفزن على الأوليمبى فى بطولة الدورى العام لكرة السلة

حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره الأوليمبى بنتيجة 30/58 فى اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة الدورى العام الممتاز (أ).

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف،ريهام الزمر ،زينة حسام ،سارة عمرو،سلمى غمرو، فريدة تامر،فريدة حسن ،ليلى القوصى،مريم شريف ، مريم جابر ، نادين عمر ، نور السكرى،نيرة نافع ،ليلى يسر ,زينة اكرم،سمر مصطفى.

الجهاز الفني والإداري:

نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،المدير الفنى احمد ابراهيم ،مدرب عام مصطفى البوشى،احصائى مازن تامر ، مخطط أحمال فريد سمير،طبيبة الفريق دكتورة ياسمين مجدي ،المدير الإدارى على الخطيب، خدمات معاونة محمد عطا،أحمد عصام لجنة كرة السلة .