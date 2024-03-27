رامسي يدرس اعتزال اللعب الدولي بعد فشل ويلز في التأهل ليورو 2024

يدرس آرون رامسي، لاعب متخب ويلز لكرة القدم، ما إذا كان سيعتزل اللعب الدولي أم لا بعد فشل ويلز في التأهل ليورو 2024.

وظل رامسي جالسا على مقاعد البدلاء طوال 120 دقيقة أمام منتخب بولندا في المباراة التي أنهت أحلام ويلز في التأهل لبطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا، والتي انتهت بفوز بولندا بركلات الترجيح.

وتعرض رامسي لإصابة قوية عقب عودته لفريق كارديف- ولم يبدأ أي مباراة في آخر ستة أشهر بسبب مشاكل في الركبة وربلة الساق- كما سيبلغ رامسي عامه الـ34 في نهاية هذا العام.

وشارك لاعب أرسنال ويوفنتوس السابق في 84 مباراة دولية، كما أنه يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الويلزي برصيد 21 هدفا.

وتبدأ التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد 12 شهرا، وعلمت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن رامسي سيفكر جديا في اعتزال اللعب الدولي عقب الفشل في التأهل لليورو.

وقال روب بيج عن مستقبل رامسي عقب الخسارة أمام بولندا :" لم يكن هناك أي محادثات في هذا الشأن".

وأضاف :" مر ما يقرب من ساعة فقط على نهاية المباراة".

وأردف :"آرون جزء كبير من الفريق أيضا. الامر لا يتعلق فقط بما يجلبه في الملعب، ولكن خارجه أيضا".

وأكد :"نريد أن نواصل تدعيم الفريق وفي الوقت المناسب سنبدأ تدعيم الفريق بلاعبين شباب".

ووقع رامسي على عقد لمدة عامين مع كارديف في الصيف الماضي، ويتضمن العقد خيار التمديد لـ12 شهرا إضافية، ولكنه شارك كأساسي في سط مباريات فقط هذا العام.