الأربعاء 27/مارس/2024 - 05:21 م 3/27/2024 5:21:12 PM

يا أيها الرجل، لا تمارس رجولتك على أرض أنثى أعطتك حق الإستيطان وحرية الإستعمار، بل كن رجلا وإعلم أن خضوع الأنثى ليس ضعفاً بل هدية، فليس هناك إمرأة ضعيفة، لكن هناك إمرأة قررت أن تساير الظروف حتى لا تتوقف الحياة.

يا أيها الرجل، ليس هناك إمرأة غبية، لكن هناك إمرأة اختارت أن تقف على الحياة وترى ما خلف المواقف والأشخاص، وليس هناك إمرأة قاسية، لكن هناك إمرأة موجوعة انكسرت حتى مات وانطفئ فيها الشعور.

يا أيها الرجل، ليس هناك إمرأة باردة، لكن هناك إمرأة جرحت مرارا و تكرارا، حتى استوعبت درسا عنوانه ليس كل رجل يستحق دفء المشاعر، ولكن في الواقع هناك إمرأة رقيقة المشاعر، مستعدة أن تكون وطنا و ملجأ لمن يعرف قيمتها ويمنحها الاحتواء والاهتمام وصدق المشاعر، أعطتك حق الإستيطان، وحرية الإستعمار، ومزيدا من الوقت .

ولا أجد أجمل من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني في وصف الرجل وعلاقته بالمرأة، حيث قال: "ينعتون الأنثى بالمخلوق الأعوج وهم على إعوجاج خصرها يتقاتلون.. وأنا أقول: رغم إقتتال الرجال على إعوجاج الخصر إلا أن ليس كل النساء متشابهات، فهذا المخلوق الأعوج منه واحدة ستحرك لك قلبك وتسكنه، والآخريات ستحركن عينيك فقط.