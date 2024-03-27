نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الإجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية تلافي ملاحظات التقرير، كما استعرض أهم ما جاء بالتقرير، حيث بلغت إجمالي المعاملات المنتهية للمواطنين بسوهاج، 185207 بنسبة إنجاز بلغت 88.5%، مؤكدا على ضرورة متابعة الطلبات المتأخرة، والانتهاء من أعمال الكم المتراكم.

وأكد " القاضي " على أهمية تذليل أية معوقات، ورفع كفاءة العمل بالتنسيق مع باقي الإدارات، ومتابعة أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بشكل مستمر .





وفي سياق متصل التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.





كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 153 مواطن.





ووجه المحافظ باصطحاب عدد من المواطنين إلى مركز توظيف " شغلني "، ومديرية العمل لبحث فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، كما وجه باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة لتلقي العلاج، وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.





وخلال اللقاء وجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتوفير المساعدات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، وبحث بعض الطلبات الخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة.