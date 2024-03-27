حفل تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب الشمس

نظم مركز شباب الشمس بمدينة العاشر من رمضان، حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور الشيخ سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة الاسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد يوسف المشرف العام على إدارة أوقاف العاشر من رمضان، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات العمل العام بالعاشر.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة عطرة للقرآن الكريم بصوت أصغر قارئ ومبتهل عبد الرحمن الشرقاوي الحاصل على المركز الأول على الجمهورية والعالم في مسابقة حفظ القرآن الكريم لـ ٣ سنوات متتالية، ثم تبعها كلمة للمستشار هشام رويشد رئيس مجلس إدارة المركز الذي رحب بالضيوف والحضور، ثم تتابعت الكلمات للشيخ سعيد عامر الذي هنأ حفظة القران الكريم على ما ينالوه من شرف ومكانة عظيمة، وتم الإعلان عن رحلة عمرة لأحد الفائزين عن طريق القرعة، وفازت بها "رحاب عبد النبي أحمد يوسف" وهي الحاصلة على المركز الأول بين المتسابقين جميعا، وتعالت أصوات الزغاريد والتهاني للمتسابقة وذويها.

وتم تكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم كاملًا، ثم التكريم لكل المستويات الذي بلغ عددهم 350 فائز من أصل 700وسط تشجيع وتصفيق من أهالي الفائزين، الذين كان من بينهم الأطفال، حفظة قصار السور لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

يشار إلى أن المسابقة والحفل ترعاه جمعية مبارك لتنمية المجتمع التي يترأسها المستشار هشام رويشد رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، ومجدي ماضي مدير عام إدارة شباب العاشر.

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