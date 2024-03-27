الدقهلية تناقش تنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أحمد فريد عثمان المدير التنفيذي لشركة ايجيكور للتنمية والاستثمار والوفد الكوري المرافق له وذلك بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدة محمدين نائب مدير مشروع كوتشنر بوزارة التنمية المحلية، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة مطلب وفد الشركة والوفد الكوري لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة ومخلفات القمامة بتكنولوجيات متنوعة باستثمارات كورية.

تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات

وقد أكد "مختار" أن هذا النوع من الاستثمار يستهدف الحفاظ على البيئة ويساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات والمحافظة ترحب بمثل هذه المشروعات صديقة البيئة وتقدم لها كل الدعم والمساندة للعمل علي نجاحها واكد "مختار" علي ضرورة أن تكون هناك نماذج من هذه المشروعات تكون قد نفذتها الشركة والوفد الكوري بشكل مسبق وتوضيح أساليب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات إنتاج واستخلاص غاز الميثان من المخلفات.

تحقيق الاستفادة القصوى من القمامة وإنتاج غاز الميثان

ووجه "مختار" لاصطحاب وفد الشركة والوفد الكوري في زيارة ميدانية لمصانع تدوير المخلفات والمقالب العمومية تمهيدا لعمل دراسات الجدوي اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من القمامة وإنتاج غاز الميثان بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.