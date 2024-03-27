الدقهلية تستعرض مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في اطار حياة كريمة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمهندسه سلوي سامي رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا للهيئة العامة للطرق والكباري بحضزر المهندس ايمن سميح رئيس فرع الهيئة بالدقهلية والمهندسة ننسي فرج مدير الاملاك بفرع الهيئة بالمنصورة والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب.

وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية وفي مقدمتها مشروعات الطرق في اطار مبادرة حياة كريمة وعدد من المشروعات الاخري الجاري تنفيذها في قطاع الطرق واستهدف اللقاء تذليل العقبات وتلبية مطالب واحتياجات هيئة الطرق لدفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها وليتم الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل لمشروعات الطرق بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمة متميزة لمواطني الدقهلية من خلال هذا القطاع الحيوي الهام.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها للتيسير علي المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.