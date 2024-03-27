إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى| تفاصيل

تعرض 4 أشخاص لإَصابات بالغة إثر حادث تصادم تريلا وسيارتين نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

تفاصيل حادث طريق إسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود حادث تصادم أسفر عن مصابين.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم

على صعيد آخر، لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت في بد سائق إحدى السيارتين نتيجة السرعة الزائدة مما أدي إلى إصابتهما ومصرع شخصين نتيجة الحادث.

وتلقت غرفة العمليات بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم بالجيزة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للاستيراد والتصدير ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.