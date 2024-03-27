شيف خاص يرافق بعثة الأهلي في تنزانيا

حرص الجهاز الفني لـ الأهلي على اصطحاب الشيف محمد فرحات، خلال رحلة تنزانيا لمرافقة البعثة استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا.

وقام الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالنادي الأهلي بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف الخاص.

وكشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.