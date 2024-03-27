زوجتى فضلت عملها عن أسرتها.. كلام زوج فى دعوى خلع

زوجتى فضلت حياتها العمليه عن بيتها وأطفالها تركتنا في مهب الريح وتفرغت لعملها لم تكتف بذلك فقط بل أقامت دعوى خلع لتتمكن من السفر للخارج دون النظر لأطفالها والذين في أمس الحاجة إليها لصغر سنهم.

وقف الزوج الثلاثينى أمام محكمه الأسرة بالجيزة يروى مأساته التى عاشها علي زوجته والتى انتهت باقامتها دعوى خلع ضدة

قال الزوج تعرفت علي زوجتى من خلال الأقارب وعندما تعرفت عليها وجدتها محبه للحياة رقيقه المشاعر عاشقه للعمل والسفر الدائم اعجبت بكلامها وعقلها وتمت الخطوبه في حفل رائع وخلال شهور قصيرة تم الزواج.

عشت مع زوجتى أجمل أيام حياتى وساعدتنى كثيرا في عملى حتى تمكنت من الحصول على عدة كورسات ساعدتني كثيرا في عملى وأهلتنى للحصول علي العديد من الترقيات

رزقنا الله بطفلين رائعين أضافوا لحياتنا معنى آخر وتسبب في ترابط أسرتنا أكثر وأكثر لتمر عشر سنوات على زواجنا دون أن نشعر خلال تلك السنوات لا أتذكر أننى عشت خلافا كبيرا مع زوجتى خاصه واننى وزوجتى كنا نحرص أن الهدوء والاستقرار في حياتنا.

في أحد الأيام طلبت زوجتى منى السماح لها بالعمل خاصه بعد رشحتها صديقه لها للعمل بإحدى الشركات الكبرى في بداية الأمر رفضت تخوفا علي زوجتى من المسئوليه لكنها أكدت لى أن العمل لن يتسبب في حدوث أى تقصير اتجاة أطفالنا.

وبعد إلحاح من زوجتى وافقت الأمر الذى دمر حياتى الزوجيه وقلبها رأسا علي عقب فقد تحولت زوجتى إلى النقيض بعد شهر واحد فقط من العمل خاصه وان راتبها كان أعلى من راتبى بالاضافه إلى اعجاب أصحاب الشركه بعملها وتميزها.



بدأت زوجتى في إهمال البيت والأسرة بحجه أنها تحاول إثبات نفسها في العمل ويوم بعد يوم بدأت في التخلى عن أطفالها وتكريس وقتها وجهدها لعملها حاولت الاعتراض وطلبت منها المكوث بالبيت والاهتمام ببيتها رفضت ولأول مرة وجدتها تصرخ في وجهى وتؤكد لى أنى غيرتى من نجاحها بالعمل سببا في حدوث تلك المشاكل.

لجأت إلى أسرتها واشتكيت إليهم ما نعيشه أنا وأطفالى من إهمال ولا مبالاة وبدلا من أن تشعر بالخجل وجدتها تعلن علي الحرب وتتهمنى بالغيرة من نجاحها.

تدخل الأهل والاقارب بيننا وطالبونى بمساعدتها في تحمل مسئولية الأبناء والبيت كما طالبوها بضرورة الاهتمام بأطفالها وبى خاصه ان غيابها الدائم أثر علي نفسيه ابنائى وافقت علي حتى تمر عاصفه الخلافات بيننا دون أن يتأثر ابنائنا من تلك الخلافات.

وبدأت بالفعل بدأت مساعدة زوجتى وتوفير الوقت المناسب لأطفالى وبالرغم من ذلك لم تهتم زوجتى كثيرا بالأمر بل أصبحت أنا من يتولى الشئون الداخليه للبيت بسبب غياب زوجتى الدائم

وفي احدى الايام قررت الوقوف في وجه زوجتى وكتابتها بضرورة تقديم استقالتها من العمل الذي دمر حياتها فاتهمتنى بالجنون وفي الصباح الباكر اكتشفت أنها تركت منزل الزوجية وعادت الى بيت أسرتها مطالبه بالطلاق وعندما رفضت خشيه علي أطفالى من أضرار الانفصال فوجئت باقامتها لدعوى خلع للتخلص منى ومن أطفالها إلى الأبد للتفرغ لعملها.

قال الزوج تصديت لاهمال زوجتى وحاولت من منعها من العمل فقررت تدميى تدمير حياتنا.

ضبط القائمين على ترويج الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على الفيسبوك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء) ، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم).

وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض استخدامها فى استدراج ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالشرابية

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة المختصة.

يدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب عشريني في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات؛ والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.