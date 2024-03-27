المؤلف أنور عبدالمغيث: جودر يعبر عن الهموم الإنسانية

قال الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، مؤلف المسلسل، إن المسلسل يتحدث عن البطل الشعبي، المعنى بقضية تهم الإنسانية وصراع البطل الشعبى مع القوة المضادة، فى سبيل تحقيق هدفه النبيل الذى يهم الإنسانية كلها، لافتا أن المسلسل مختلف تماما عن أى عمل سابق، مؤكدا أن «ألف ليلة وليلة» يعبر عن الهموم الإنسانية وحلم الإنسان أن يتجاوز هذا الواقع الذى يعيشه، إلى أحلام التى يشعر فيها بالتفاعل مع القوى الكونية.

وأكد أن المسلسل تدور أحداثه حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة ولكن بإطار حدثى يلائم العصر ويضم حكايات جديدة لم تذكر من قبل وخفايا جديدة بعيداً عن الصورة النمطية لتلك السيرة التاريخية وبشكل جديد ومعاصر، موضحا أن المسلسل أحداثه تناسب كل العصور، لافتا أن الأحداث تعتمد على البناء الخيالى حيث يصطحب المشاهد فى رحلة تبعده عن ضغط الحياة الروتينية، وتقدم له صورا جمالية وإبهارا، ولا يعتبر من الأشياء التى عفا عليها الزمن، إضافة إلى أننا فى هذا المسلسل نقدم البطل الشعبى، هذا النموذج الذى يحظى هوى كثيرين خاصة من جيل الشباب، فنحن نقدم أدبا شعبيا لا يموت ويظل عشاقه موجودين بكثرة، والمهم هو طريقة التناول هى التى تحدث فارقا.

وأوضح أنه رأى النجم ياسر جلال بطل المسلسل منذ أن بدأ فى كتابة السيناريو، مؤكدا أن ياسر رحب بشكل كبير بالمسلسل وفكرته وأبدى ترحيبه القوى للبطولة، كما أنه تعاون مع الفنان ياسر جلال فى خمسة أعمال قبل ذلك، أخرها مسلسل «النار والطين»، لافتا إلى أن النجم ياسر جلال، لديه العديد من المميزات، أولها على المستوى الإنسانى هو شخص شديد الرقى والاحترام، كما أنه فنان بالمعنى البلدى يفهم فى الدراما وأشكالها المختلفة ومتخصص بها، وكان الأول على دفعته، وبالتالى العمل مع فنان بقيمة ياسر جلال له متعة خاصة، بخلاف أنه نجم ملامحه مصرية جداً، وبالتالى عندما نتعامل مع شخص يفهم يكون شكلا من أشكال التحدى، والذى يؤدى إلى الرغبة فى تحقيق أعلى سبل النحاج.

وأوضح أن طبيعة العمل تعتمد على التصوير الخارجى والجرافيك، لاحتوائه على عالم كبير من السحر والأسرار والحكايات.

وعن اعتماد الدراما فى السنوات الأخيرة على قصة البطل الشعبى، أكد أن البطل الشعبى مفهوم واصطلاح علمى له ملامح ومشخصات، مضيفا أن الدراما الشعبية لها شكل راسخ من أشكال الحكاية والبطل الشعبى له فورمة وأشكال وأسس وقوانين، وهناك دراسات علمية كبيرة حول معنى البطل الشعبى، ولا نستطيع أن نصف ما يقدم بأنه بطل شعبى، وإنما ما يقدم هو بطل يعجب الفئات الشعبية، مثلما كان فريد شوقى بطل يعجب فئات البسطاء والمهمشين.