فريق «جودر»: نراهن على جمال الصورة وقوة الحكاية

يشارك فى بطولة مسلسل «جودر» عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان ياسر جلال وهم وفاء عامر، نور اللبنانية، وليد فواز وياسمين رئيس، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد بدير، وأحمد فتحى، ومحمد التاجى، وتارا عماد، كما تعتمد الحلقات على ضيوف الشرف، منهم هنادى مهنا، وآيتن عامر، وعلى مدار 15 حلقة يتناوب ضيوف الشرف، وهى طبيعة الحلقات التى تدور فى كل حلقة فى قصة مختلفة بأبطال مختلفين.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إنها تقدم دور والدة «جودر»، لافتة أنها تشعر بسعادة لأداء مثل هذه الأدوار، على الرغم من أنها وياسر جلال زملاء فى المعهد، إلا أننى شعرت وكأنه ابنى بشكل حقيقى فى المسلسل.

وأوضحت أن مسلسل جودر سيعيد لنا أشياء كثيرة كنا نفتقدها، وسيجعلنا نسير على نهج عالمى بشكل محترم للغاية، وما شاهدته يعكس ذلك، وأراهن عليه كثيرا فى الصورة والتكوينات والعلاقات بين الأشخاص والقيم التى يحملها هذا المسلسل، كلها أدوات شجعتنى على المشاركة فى العمل وأعتقد أنها ستكون أسباب النجاح.

قال الفنان وليد فواز، إنه يجسد شقيق الفنان ياسر جلال خلال المسلسل، وهناك صراع بينهما على مدى حلقات المسلسل، لافتا أنه يقدم شخصية شرير ويكره أخاه فى المطلق بسبب الغيرة فهو يرى أنه حصد كل الاهتمام، متمنيا أن يلقى العمل نجاحا كبيرا، خاصة أن العمل أخذ وقتاً وجهداً كبيراً خلال التصوير أو الجرافيك.

وقالت الفنانة اللبنانية نور، إنها تقوم بدور مختلف ومميز وهى تسجد دور ملكة متوجهة، وتدور الأحداث مع «جودر» والذى أقع فى حبه رغم وجود خلافات تكشفها أحداث العمل، وأعجبنى فى السيناريو أنه أحداث أكشن ومشوقة وممتعة للجماهير، والمفاجأة عندما يقدم ياسر شخصيتين مختلفتين الأولى وهى شخصية شهريار والثانية وهى شخصية «جودر».

وقالت الفنانة تارا عماد، إنها تجسد فى مسلسل «جودر» دور جوهرة والتى تقع فى حب «جودر»، ولكن من طرف واحد حيث إنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب، قائلة إننى قبلت هذا الدور لإعجاب والدتى الشديد به حتى قبل قراءته.

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تظهر كضيفة شرف فى المسلسل، حيث تظهر فى دور «فاطمة» والدة جودر فى مرحلة طفولته، مؤكدة أن المسلسل دراما تاريخية، أخذت وقتا كبيرا فى التصوير، ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.