"إدارة الازمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية" ورشة عمل بجامعة المنصورة

نطمت ادارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان (ادارة الازمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية) وذلك يوم الاربعاء تحت رعاية ا.د شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور ا.لدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

وشارك في الورشة مديري ونواب وأمناء المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة ومديري وحدات وأعضاء لجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ولجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.



من ناحيته، أوضح الدكتورمحمد عبد العظيم ان الازمات التى تحدث خارج اسوار المستشفيات فى المجتمع الخارجى تصب داخل المستشفيات، لذلك يجب أن تكون المستشفيات مكان خالى من الازمات، وقادرة على ادارتها والتعامل معها وفقا لخطط استراتيجية استباقية تحقق الجودة الصحية. ومن هنا كان حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة الازمات والمخاطر تعمل على تأصيل العلمية المنهجية قبل وأثناء التعامل مع الأزمات، وتقديمها كنموذج رائد يحتذى به على المستويين الوطنى والدولي.



تهدف ورشة العمل التعريف بآليات وضع خطة ذكية لمواجهة الازمات والمخاطر بالمنشآت الطبية، تعتمد على تحديد أسباب الأزمات وتقييمها ووسائل التنبؤ بها، الأمر الذي يساهم في تفادي الأزمات وتقليل النتائج السلبية لها، وكيفية التعامل الآمن مع المخاطر وفن ادارتها.



وأشار الدكتور الشعرواي كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة بأنه يتم التكامل بين مختلف الإدارات من أجل تأهيل المراكز الطبية ومستشفيات جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد بمختلف القطاعات الصحية وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة والمعتمدة دولياً من الاسكوا.

وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل مناقشة الدكتوؤة عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من ‏المخاطر، وشرح كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة واجراءات التعامل معها، وكذلك عرض لنماذج سجلات المخاطر.

وقد أشاد الحضور بأهمية فعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها أن استراتيجية جامعة المنصورة لإدارة الازمات والمخاطر هي ثقافة تنظيمية داعمة لجاهزية واستعداد المستشفيات للأزمات المحتملة والقدرة على إدارتها، وانه من الضرورة عقد دورات متخصصة متقدمة لتنمية مهارات الكوادر البشرية في ادارة الازمات والمخاطر، وكذلك في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي.

وانتهت الورشة أيضاً إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية لتوفير البيئة الآمنة ومعايير الجودة الصحية، وقياس ومتابعة التقدم فى هذا الصدد، في اطار تعزيز اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠