أسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

شهدت أسعار النفط، تراجعًا لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء 27-3-2024، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو القادم 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.56 دولار للبرميل، ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولًا 60 سنتًا أو 0.7% إلى 85.03 دولار وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بمقدار 55 سنتًا أو 0.7% ليصل إلى 81.07 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري، وفقًا لمصادر السوق، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل، وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 4.4 مليون برميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميَّا حتى نهاية يونيو القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو غدا الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو الأكثر تداولا 92 سنتا أو 1.07 بالمئة إلى 84.71 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 93 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 80.69 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي وظلت أعلى بنحو ثلاثة بالمئة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

وقال جون رونغ يب، محلل استراتيجية السوق في مؤسسة "آي.جي" في سنغافورة: "الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركية والتوقعات بشأن احتمال عدم اقدام تحالف أوبك+ على تغيير سياسة الإنتاج الأسبوع المقبل أديا إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط في جلسة اليوم".

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.

لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل.

وستنشر البيانات الحكومية الرسمية اليوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.