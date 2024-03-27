المسرح المكشوف بالمرسي السياحى بحديقة الفردوس يستقبل ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط

استقبل المسرح المكشوف المرسي السياحى بحديقة الفردوس بأسيوط ليالي رمضان الثقافية والفنية والذي يقام حتى ٣٠ مارس الجارى ٢٠٢٤ م تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافى

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإقليم وعثمان الحسيني مدير هيئة تنشيط السياحة والأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب قصر ثقافة اسيوط والشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادى أدب القوصية والشاعر وليد حشمت والشاعر محمود ربيع ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي أسيوط.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وقدمها الشاعر احمد الشافعى بينما عبر مكاوي عن سعادته البالغة لتوافد جمهور أسيوط على ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط والتي أقيمت بالقصور والبيوت والمكتبات التابعة لفرع ثقافة أسيوط مؤكداً بأن الثقافة تواصل تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الشهر الفضيل منوهاً أنه تقام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمسرح المكشوف بحديقة الفردوس تأتي بالتزامن مع انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بقرية بني زيد بوق بالقوصية وذلك إيمانا منا بنشر الوعي الثقافي والفكري وترسيخ الهوية الوطنية للشباب

أعقب ذلك مقتطفات من الاناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية لفضيلة الشيخ شحاته الزاوي كما تم عرض فيلم وثائقي عن انجازات الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما حققناه من حلم على أرض الواقع في العديد من المجالات تلي ذلك عروض للمواهب الأدبية الشابة حيث قدمت أمنية بهاء قصيدة بعنوان " القلب والروح" بينما قدمت بشري كمال قصيدة بعنوان "ابي لا مثيل له بينما أقيمت أمسية شعرية ذات إطلالة رمضانية شارك فبها نخبة من المبدعين الأدباء ومنهم الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادى أدب القوصية مشاركاً بقصيدة "يوم العبور "و" حكاية مصرية " والقى الشاعر وليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي بأسيوط السابق قصيدة "معراج الروح" بينما قدم شاعر الشباب محمود ربيع عضو نادي أدب ثقافة ديروط ملقياً قصيدة بعنوان " رمضان كريم"

بينما توافد الجمهور على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم يضم أقسام تتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع بإشراف علاء جلال مسئول المكتبات بفرع ثقافة أسيوط

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فنى لفرقة قصر ثقافة أسيوط للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنانة ريهام احمد مديرة الفرقة والفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية قدمت الفرقة العديد من الاغانى الطربيةو الرمضانية منها "مرحب شهر الصوم "و "رمضان جانا" و "لما راح الصبر مني" و "صلينا الفجر فين" و ع اللي جري "و" هلت ليالي حلوة وهنية "والتي نالت إعجاب الجمهور