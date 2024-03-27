جهينة تبادر بخفض أسعار منتجات الألبان والعصائر 18%

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وهو ما يتماشى مع مبادرة الحكومة المصرية ،وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأخيره عقب الاجتماعات والاتصالات المتعدده التى أجراها مع أصحاب المصانع المنتجه .بأنه سيكون هناك إنخفاض واحد فى الأسعار قد يصل إلى 30% .

وأعلنت شركة جهينه قائمة الأسعار الجديدة حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18%،أما العصائر فقد وصلت نسبة الإنخفاض فيها إلى 15%.

وأوضحت " جهينه " أنها حريصة على مساندة جهود الدوله ومساعيها الدؤوبة لخفض الأسعار وصد أي آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك.

كما اوضحت الشركه أن الشركات الضخمه فى الصناعات الغذائية مثل جهينه أو غيرها لديها مرونه سعرية يتم تطبيقها وفقا لعوامل متعدده منها، أسعار الخامات محليا وعالميا، وسعر صرف الدولار ،وتكاليف التشغيل والإنتاج مؤكدة ان قيامها بخفض أسعارها يعكس أيضا اهتمام الشركة الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وهو ما عزز من ريادة الشركة في السوق المصرية طوال تاريخها الممتد.