ليالي رمضان بالشرقية تناقش الثقافة والهوية

شهد قصر ثقافة الزقازيق، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات الليلة السابعة بندوة أدبية عن "الثقافة والهوية"، أوضح خلالها الشاعر أحمد سامي خاطر مدير فرع الشرقة أن الثقافة ليس لها تعريف جامع مانع وأنما هي باب مفتوح يقبل التعريفات والرؤي كافة في أي عصر من العصور ولأي أمة من الأمم شأنها شأن الهوية، كما تحدث عن الخصوصية الثقافية، الثقافة والتراث الثقافة والواقع الثقافة ورؤية المستقبل.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد، قدمت خلاله الفرقة عروضها الفنية من الأغاني الطربية خاصة بشهر رمضان، إلى جانب عرض فني للأراجوز، ورشة فنية للرسم مع الأطفال.

هذا وأقيم عدد متنوع من الفعاليات لمناقشة عدة قضايا مختلفة، حيث عقدت مكتبة صفط زريق الثقافية محاضرة تفاعلية عن "سبل ترشيد المياه فى إطار الاحتفال العالمي للحفاظ على المياه" بمدرسة بهنباي الثانوية، تحدثت خلالها نفيسة محمد عن أن المياه هي أساس الحياة للإنسان وكل الكائنات الحية الأخرى وبدون المياه لا يستطيع الإنسان أو باقي الكائنات الحية الأخرى أن تعيش على وجه الأرض، وأوضحت أهم المجالات التي تدخل فيها المياه من الاستخدامات المنزلية، والزراعة وري الأراضي الزراعية، ومجالات الصناعة.

وتناول قصر ثقافة منيا القمح موضوع "الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها" في محاضرة ألقاها هاني عماد، تحدث فيها عن أهمية الشباب لأى مجتمع فهم عماده، والفئة التي تعتمد عليها المجتمعات في العمل، موضحا أن الدولة تعمل على مساعدة الشباب من خلال تشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض الميسرة والبسيطة، كما تفتتح الدولة العديد من المشروعات الجديدة والتي تسهم فى تشغيل الكثير منهم.

وعقدت مكتبة ههيا محاضرة بعنوان "فضل الصيام" بمدرسة الجلاء، تحدث خلالها محمد عسكورة عن الصيام وعبادته وفائدته لجسم الإنسان.

ونفذ بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة السناجرة الثانوية بنات محاضرة عن "فضل العشر الأواخر من رمضان"، تحدث الشيخ سعد محمد سعد إمام وخطيب بأوقاف أبو حماد، عن العشر الأواخر من شهر رمضان وفضلها، وعن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وعن تسميتها ليلة القدر بذلك للأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم بسبب قيام تلك الليلة.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.