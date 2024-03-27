الشرقية: لجنة لإختيار مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، لجنة لإختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 11 مرشحا؛ لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك لإختيار الأكفا والأنسب للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأوضح المحافظ أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها، وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات، وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار.

وأكد محافظ الشرقية، أن إختبارات اختيار القيادات بجميع قطاعات العمل، تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

وحضر الإختبارات كل من: المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة.

وذكر المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مشددا على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.