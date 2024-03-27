ختام فعاليات الدورة الرمضانية للطلائع بمركز شباب مرسى علم

اختتم مركز شباب مرسى علم، فعاليات الدورة الرمضانية للطلائع التي تقام سنويًا خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب.

وتهدف هذه الدورة إلى تقديم فرص ترفيهية للشباب والمجتمع المحلي في هذا الشهر الكريم.

وتضمنت فعاليات الدورة الرمضانية مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المخصصة للشباب والأسر في مرسى علم، تشمل هذه الفعاليات مجموعة من المباريات الرياضية

وقد شهدت الدورة الرمضانية للطلائع حضورًا قويًا من أبناء المدينة، حيث يشارك الطلائع بفعالية ويستفيدون من الأنشطة المتنوعة المقدمة. كما تعمل الدورة على تعزيز روح التآزر والترابط الاجتماعي، وتشجيع الروح الرياضية.

وتشكل الدورة الرمضانية في مركز شباب مرسى علم فرصة للطلائع للاستفادة من وقتهم بشكل إيجابي ومفيد، وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لديهم. وتقدم الدورة فرصة للتعلم والتطوير الذاتي من خلال الأنشطة المنفذة.

يعمل فريق مركز شباب مرسى علم بتنظيم وتنفيذ الدورة الرمضانية بالتعاون مع الجهات المحلية، ويسعى جاهدًا لتقديم فعاليات متميزة ومنوعة تلبي احتياجات واهتمامات الطلائع والشباب والمجتمع في هذا الشهر الفضيل.

وسيتم خلال الأيام القادمة تكريم المشاركين والمتميزين في الفعاليات المختلفة، وتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين،

وذلك تحت إشراف محمد تمساح مدير إدارة شباب مرسى علم واللجنة المنظمة للدوري سعيد ابوالحجاج رئيس مجلس الإدارة، سالم مصطفى المدير التنفيذي لمركز شباب مرسى علم، ايمن القرباوي نائب رئيس مجلس الإدارة، سيد ابوجبل أمين الصندوق، أكرم ناير عضو المجلس، خالد مشرف النشاط الرياضي، ومحمود المشرف المالي.