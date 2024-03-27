قافلة طبية علاجية بيطرية لقرية شبرا النخلة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بالإشتراك مع المجتمع المدنى بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز و مدينة بلبيس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات (الرعاية التناسلية، الإرشاد، الوقاية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة بلبيس البيطرية، ومدير وأطباء وحدة شبرا النخلة البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

فحص 110 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و١٣٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار.

علاج 80 رأس ماشية ضد الأمراض الجلدية

وقدمت الجملة الرعاية التناسلية لـ ٨٥ رأس ماشـية، و ٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٣٨٦ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ٦٠٠ طائر وترقيم وتسجيل ٢٠٠ حيوان وذلك بالمجان.

ندوات إرشادية توعوية

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار، جاموس )، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعب البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.