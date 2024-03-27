جهود يومية لرفع مستوى النظافة وتجميل مدن الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وفي هذا الاطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن (الواجهة، شارع المركز، شارع المدارس، الشارع الرئيسي، أمام مجلس مدينة الحسينية، أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية، أمام بنك القاهرة، أمام بنك مصر، أمام البنك الأهلي المصري، أمام المواقف، أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية) وذلك بناحية مدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالاشراف على أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة، واشتملت الأعمال على ازالة الاتربة والسفوحة من جانبي المداخل الرئيسية للمدينة، ومدخل الزقازيق، ومدخل السنبلاوين، ومدخل ميت غمر، ومدخل الابراهيمية، وتسليك البالوعات بالطريق تحسبا لسقوط الأمطار وتجمعات المياه.

وشملت أعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع «النصر، والعبور،٢٣ يوليو، أمام التامين الصحي، الكنيسة، خلف المرور، أمام البريد، السويقة، السنترال، المعهد الديني، قصر الثقافة، أمام المركز التكنولوجي، عزبة عمران، الضرائب العامة، المحكمة، أمام مدرسة السويدي، خلف المستوصف، الضغط العالي، الشونة، البنك الاهلي، الضرائب العامة») وتم رفع القمامة من ديرب البلد.

وفي مركز أبو كبير تم متابعة أعمال النظافة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات، ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما تم متابعة أعمال الكهرباء، وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، وتغيير الاسلاك المتهالكة، وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة.

واستكملت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، أعمال غسل التلتوارات والدهانات والتجميل بشوارع المدينة والوحدات المحليه، واستكمال أعمال الدهان وغسل التلتوارات طريق كورنيش منيا القمح المؤدي لنادي المعلمين، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، بتكثيف حملات النظافة في كافه أنحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة، حفاظاً على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية والتلوث.

وفي مركز مركز ومدينة بلبيس، تم شن حملة نظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس، لرفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي للمدينة.

وفي مركز فاقوس، تم متابعه اعمال النظافة بالمدينة، والتى تضمنت رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.