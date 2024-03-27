تأهيل سباح من ذوي الهمم لتتابع عبور المانش أغسطس القادم

أعلن السباح المصري خالد شلبي وكيل الإتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش، عن نجاح اختبار تأهيل لفريق تتابع عبور بحر المانش للبطل المتميز محمد كرم مرسى - بطل من ذوى الهمم- متلازمة داون، وذلك من خلال فترة تدريبات بمدينة الغردقة استعدادا لتتابع عبور المانش في اغسطس ٢٠٢٤ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأكد أنه من المقرر أن يشارك السباح مجموعة من السباحين من ألمانيا واسبانيا وسباحين من مصر و سباح من السعودية من ذوى الهمم، مشيراً إلى أن أكاديمية السباحة في الغردقة تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لاستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الاجانب من للاصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم ، مما يساهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل الي ١٥ مليون سائح سنويا.

وأعلن السباح العالمى خالد شلبى، وكيل الإتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش فى وقت سابق، عن بدء نشاط أكاديمية سترووك إيجيبت للسباحة بمنطقة شاطئ "الفيو" في الغردقة لدمج ذوى الهمم والإصحاء في تدريبات السباحة لأول مرة في مصر والعالم، والتأهل لبطولات دولية ومحو أمية السباحة في البحر الأحمر وصعيد مصر.

وقال وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش رئيس الأكاديمية، أن نشاط الأكاديمية يبدأ من خلال خطة علمية مدروسة ويشرف على التدريب البدنى والاحمال الكابتن عبدالرحمن ممدوح، كما يقود فريق عمل السباحين الكابتن كريم ربيع بمعاونتي ومشاركة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وأوضح شلبي، أن الأكاديمية تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لاستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الاجانب من للاصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم ، مما يساهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل الي ١٥ مليون سائح سنويا.

وأوضح شلبي، أن الأكاديمية تستضيف السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم لتأهيله لعبور بحر المانش خلال العام الجاري بمدينة الغردقة.