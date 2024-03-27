المستثمرات العرب يوقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للإدارة والاستثمار

وقع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، على إتفاقية تعاون "فى حب مصر معا نستطيع " مع المجلس الوطني للإدارة والاستثمار ،أحد الأجهزة الحكومية المصرية الهامة الذى يقوم بالإشراف على بعض المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة ووقعها اللواء شريف صلاح الدين رئيس المجلس .

كما تم التوقيع أيضا على تحالف مصرى سعودى H.M.H تحت رعاية الاتحاد ، ويضم ثلاثة أطراف ، ووقعه دكتور حسام نجيدة ومحمد السيد شضض رئيس مجموعة رامتان القابضة ورسيل العالمية ، ودكتورة هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب وحضر التوقيع ، السفير عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعوديه بمصر .والمستشار حسين الهشلان عضو اتحاد المستثمرات العرب بالسعودية .

جاء ذلك خلال حفل إفطار اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، الذى اقيم تحت شعار الوحدة الوطنية "فى ظل وحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " .

وقالت دكتورة هدى يسي ، عقب التوقيع ، أن الاتفاقية والتحالف المصرى السعودى ، تواكب توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدول جميعا ، نحو الاهتمام بالاستثمار و أولوية أجندة خطط الدول ، وهو الهدف الرئيسي من تأسيس اتحاد المستثمرات العرب عام 2005 خلال فعاليات الدورة 81 لوزراء الاقتصاد العرب بمقر جامعة الدول العربية.

وفيما صرح اللواء شريف صلاح الدين رئيس المجلس الوطنى للإدارة والاستثمار ، أن توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، يمثل إضافة للجهاز، لما تحمله رئيسة الاتحاد دكتورة هدى من خبرة وعلاقات عريقة مع الدول المختلفة .

وقال أن الاتفاقية تأتى في إطار السعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزيادة التعاون بين الحكومة والاتحادات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأعرب عن أمله التوفيق والنجاح وإعلاء صوت مصر للعالم كله.

ومن جانبه صرح لواء دكتور. حسام نجيدة رئيس شركة ساڤى للاستثمار و إدارة المشروعات ، أن الاحتفالية التى جاءت فى إطار التحالف المصرى السعودى الموقعة بين ثلاثة أطراف من الشركات التى تعمل فى الاستثمار وإدارة المشروعات ، تأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة .

وأعرب عن أمانيه نجاح ذلك التحالف ، مشيرا إلى ان القوة فى الاستثمار دائما تكون فى التحالف الذى يتم بين كيانات قوية ، متوقعا أن التحالف المصرى السعودى سيكون بداية قوية لتحالفات أخرى تتم في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.

وأكد أن الرئيس السيسي، هو الذى وجه ووضع الشرارة الأولى لتحالفات و استثمارات قوية مع الأشقاء العرب ، موضحا أن التحالف يؤتى ثماره عندما يكون مبنى على توحيد الجهود وهدف محدد وواضح والارتقاء بالخدمة قى مجال استراتيجية وإدارة المشروعات والتبادل التجارى بين مصر والسعودية كبداية لنجاحات أخرى.

ومن جانبه قال محمد السيد شضض ، رئيس مجموعة رامتان القابضة ورسيل العالمية للتجارة والصناعة والاستثمار ، أن اتفاقية التحالف المصرى السعودى، H.M. H ولدت عملاقة من حيث تبادل شراكات مختلفة فى عدة نشاطات منها التطوير العقاري وإدارة المشروعات والممتلكات مشيرا إلى أن التحالف يأتى ضمن منظومة حرفية فى عدة مجالات مثل الاستثمار . تبادل تجارى . سياحة . عقارات إلى جانب تبادل دولى بين السعودية و مصر و إفريقيا وعدة دول عربية كل فى تخصصه.

وأكد أن الشراكات التى تتم ، تأتى نتيجة دعم الحكومات واهتمامها بقطاعاتها الخاصة لتوفير كافة السبل لهم مشيرا إلى تواجد ممثل السفارة السعودية بالقاهرة وتمثيل الحكومة من وزارات التجارة و الصناعة فى مصر.

وأشار شضض، إلى أن دعم الحكومات للقطاع الخاص يثبت ويؤسس ويساعد فى نجاح التحالفات ويذلل العقبات.

وحضر حفل الإفطار ، وتوقيع اتفاقية التعاون والتحالف المصرى السعودى ، ممثلى كافة أطياف المجتمع ، جامعة الدول العربية الوزير المفوض دكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات و الاتحادات العربية في قطاع الشئوون الاقتصادية بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية.

و من رجال الدين من الكنيسة،الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي و نيافة الحبر الجليل " الأنبا ميخائيل" أسقف حلوان والمعصرة ومدينة ١٥ مايو وتوابعها رئيس دير الأنبا برسوم العامر وكيل الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس مقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس و الأب." بطرس دانيال" ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية. وممثلأ عن فضيلة الإمام الأكبرالاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ومن الأزهر أيضا دكتور حسن خليل ، وعدد من الأئمة والشيوخ.

وممثلى الحكومة من الوزارات والهيئات المختلفة،القوات المسلحة ، والداخلية، دكتورة نسرين لاشين نائب وزير المالية ، الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وزارة التجارة والصناعة ، مى عسل وزارة التجارة والصناعة ، دكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة و ميرفت السيد بالوزارة ، اللواء الدكتور ابراهيم متولي مديرية الطب البيطرى ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و 31 من السفراء وممثلى السفارات العربية الإفريقية والأجنبية والاتحاد الأوروبي . والسفير عزت سعد المجلس المصري للشئون الخارجية. والسفير اسماعيل أبو زيد الأمم المتحدة وأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين . والسادة ممثلي الهيئات من الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية .الشيخ اسامة خياط السعودية. المستشار حسين الهشلان عضو اتحاد المستثمرات العرب بالسعودية . رئيس مجلس الاتحاد النسائي الروسي و رئيسة مجلس سيدات اليونان. رئيس المجلس التصديرى . رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان . رئيس المجلس الليبى المصرى . و رجال وسيدات الأعمال أعضاء وعضوات اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية.

توقيع الاتفاقية