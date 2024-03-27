رئيس جامعة العريش يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ختام فعاليات الدورة الرمضانية، والتي أقيمت بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار "الاخلاق الرياضية ". على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية، في ألعاب "كرة لقدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة رجال وسيدات"، وبرعاية من شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للبطولة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد مباشر الراعي الرسمي للبطولة والاستاذ الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذه الدكتوره هند حميدو نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والسيد أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية والرموز بالمحافظة.

وفي كلمته وجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الشكر لشركة اسمنت سيناء علي رعايتها للبطولة كما وجه الشكر للسادة الحضور وأوضح سيادته أن الجامعة هي قاطرة التنمية بمحافظة شمال سيناء وأن هدف الجامعة الأساسي هو خدمة المجتمع السيناوي بجانب دورها العملي والبحثي، وأنها علي استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

وعلى جانب أخر وفى هذا السياق، قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالدورة، مشيرًا إلى أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدًا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي، حيث إن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

فى كرة القدم أقيمت المباراة النهائية بين فريقي التربية والتعليم و مديرية الصحة وانتهت المباراة بفوز فريق التربية والتعليم بأربع أهداف مقابل هدف واحد .

وفي الكرة الطائرة، حصد فريق الثروة السمكية المركز الأول وديوان عام المحافظة المركز الثاني ، بينما في تنس الطاولة فاز بالمركز الأول رجال اللاعب عبدالباسط حماده من مديرية التربية والتعليم، وفاز بالمركز الثاني أحمد عبد الخالق من مديرية الزراعة

كما فازت بالمركز الأول سيدات اللاعبة نسرين الليثي مديرية التربية والتعليم. والمركز الثاني اللعبة نسرين أبو هاشم بمديرية التربية والتعليم وانتهت الاحتفالية بأجواء الفرحة لجميع الفرق المشاركة والتي كانت تسودها ورح المحبة والاخلاق الرياضية شعار البطولة..