رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أمين كلية الآداب السابق

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة ترتقي بخدماتها دائماً نتيجة لتميز كوادرها وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، جاء ذلك بالتزامن مع تكريم أمين كلية الآداب السابق إبراهيم ذكي تقديراً لجهوده وتفانيه في العمل ، و وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تكريم العاملين، وذلك لإسهاماتهم الإيجابية البنّاءة، وتميزهم وتفانيهم في العمل، وتيسير حركة العمل وإتقانه مع السرعة في الأداء.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة جامعة كفرالشيخ على تكريم المتميزين من منتسبيها، داعية كافة العاملين بها إلى أن يحذوا حذوه،

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب ، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وثمن رئيس جامعة كفر الشيخ جهود القيادات الإدارية وجميع العاملين في الجامعة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل الفني والإداري للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع .

و قال إن الجامعة لا تنسى كوادرها الذين أعطوا وبذلوا للارتقاء بالجامعة والحفاظ على مكانتها وريادتها.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبى كلية الآداب وفريق الجودة، والجهاز الإدارى والطلاب لاعتماد برامجها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة.

وأكد حرص الجامعة، الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفقًا لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهًا الشكر لكلية الاداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

وأعرب أمين كلية الآداب السابق إبراهيم ذكي، عن فخره واعتزازه بتشريف رئيس وقيادات الجامعة لحفل التكريم، مقدمًا لهم كل الشكر و التقدير على تكريمه .