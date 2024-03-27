رئيس جامعة الزقازيق يشارك الأطفال الأيتام حفل السحور بالتربية النوعية

وسط أجواء رمضانية، حرص الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، على مشاركة الأطفال الأيتام حفل السحور الجماعى، الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية، تحت إشراف وحضور الدكتور هانى حلمى عميد الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحتة حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتورة رانيا عادل وكيل كلية الطفولة المبكرة للدراسات العليا والبحوث، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق الدكتور محمد بديع وكيل الكلية لشئون البيئة ، والدكتور أكمل شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته البالغة لتواجده في هذا الحفل الذي يجمع بين الرحمة الإنسانية والترابط الاجتماعي، مشيراً إلى أن دعم ورعاية هؤلاء الأطفال واجب ديني واجتماعي على كل فرد، ويسهم فى دمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع وينمي شعورهم بروح الأسرة الواحدة.

وأكد حرص الجامعة بكلياتها وإداراتها على نشر المودة والمحبة بين الجميع في كل مناسبة، موضحاً أن الحفل جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي.

ومن جانبه توجه الدكتور هانى حلمى بالشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم لجميع أنشطة وفعاليات الكلية، كما وجه الشكر أيضاً لجميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في هذا الحفل الرائع، مشيدًا بجهودهم ومشاركتهم المجتمعية في كافة المناسبات تزامنًا مع الاحتفالات المختلفة.

يشار إلى أن الحفل، اشتمل على العديد من الفقرات الغنائية والموسيقية والفنية والترفيهية المتنوعة والابتهالات الدينية لنشر روح من البهجة والسرور فى نفوس الأطفال، والتى لاقت استحسان جميع الحضور.