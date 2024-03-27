قافلة بيطرية من جامعة الزقازيق لقرية كفر أبو جبل

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية لقرية كفر أبو جبل مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم، والدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى، والدكتور محمد عبد الله غنيمى، والدكتور إبراهيم الشبراوي على شوالى.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ٩٨ حالة حيوانات، و١٦٧٤ حالة طيور وأرانب، بعد تشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، وتم رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.