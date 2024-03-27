روسيا: تعليق الدول الغربية تمويل وكالة الأونروا ابتزاز وتسييس للقضايا الإنسانية

وصفت روسيا إعلان بعض الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه ابتزاز وتسييس للقضايا الإنسانية.

وقالت عضو الوفد الروسي للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أولجا فورونتسوفا -في كلمة ألقتها خلال الجلسة- "إننا نعتبر إعلان مجموعة الدول التي تقودها الولايات المتحدة بشأن تعليق تمويل الأونروا بمثابة عمل من أعمال الابتزاز من قبل المانحين وتسييس للقضايا الإنسانية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء.

وأضافت فورونتسوفا "تعتقد روسيا أن شكوك إسرائيل بشأن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لا ينبغي استخدامها كذريعة للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين".

وأكدت الدبلوماسية الروسية مجددا "ضرورة إنهاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين ووضع الجهود المبذولة لحل الصراع على المسار السياسي"، وأضافت "ومع ذلك فإننا نرحب بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان".

يُشار إلى أنه في أواخر يناير الماضي أعلن عدد من الدول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تعليق تمويل الأونروا بسبب الاشتباه في علاقاتها بحركة حماس الفلسطينية.

تنعقد الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل، ورغم أن روسيا ليست عضوا في المجلس إلا أنها تشارك بنشاط في اجتماعاته.

السعودية تدين مصادرة الإحتلال أراض جديدة بمنطقة الأغوار

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات، لإعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، ما يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين".

وجددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج بشكل فورى وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة

الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي ويعتقل كوادر طبية

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي فجر اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه.

وأعلنت مصادر صحية في قطاع غزة، في اليوم الـ173 من العدوان على القطاع، أنه استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي القطاع.