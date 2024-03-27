تفاصيل اجتماع مجلس جامعة القاهرة برئاسة الخشت

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف سيماجو العالمي وتواجدها ضمن المربع الذهبي Q1 لأفضل 10‎%‎ من الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم من أكثر من 9 آلاف مؤسسة عالمية، كما أشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها مجلة JAR والتي أصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس.

واستعرض المجلس المشاركة الدولية لرئيس الجامعة في مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" الذّي أقامته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والذي شارك فيه الدكتور محمد الخشت بورقة بحثية تحت عنوان "من التنوع المميت الى التنوع الخلاق" وذلك في الجلسة الختامية مع مجموعة من كبار الشخصيات الإسلامية على المستوى الدولي.

ووجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات بضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أن الجامعة كمؤسسة ملتزمة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها.

مجلس جامعة القاهرة يوافق على بروتوكول نوايا مع وزارة التجارة والصناعة

ووافق مجلس جامعة القاهرة على بروتوكول نوايا مع وزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعات عين شمس،، وحلوان، وبنها في مجالات البحوث والصناعة وبرامج التدريب، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الجامعة وعدد من الجامعات الخاصة، كما وافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين كلية الحقوق والجامعات الأوروبية بمصر، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تعديلات لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية للطفولة المبكرة وذلك بناء على تقرير اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات، وتتضمن برامج الدبلوم العامة والخاصةفي التربية للطفولة المبكرة ، ودرجتى الماجستير والدكتوراه في التربية للطفولة المبكرة، والدبلوم المهني في التربية للطفولة المبكرة للطفل العادي، وفي تخصص إعداد موجه، وتخصص تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد اخصائي صعوبات اللغات والكلام في التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد موجه منتسوري في التربية الخاصة، ودرجة الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التربية للطفولة المبكرة.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على إعداد اللائحة المالية والإدارية لصندوق مبني مجمع قاعات الامتحانات بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

ووافق المجلس، على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الجديدة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب مع مراعاة تطبيق القواعد المنظمة لقانون تنظيم الجامعات. كما وافق المجلس على إضافة بعض المقررات الاختيارية ضمن المقررات الاختيارية المقدمة لطلاب برنامج فارم دي بكلية الصيدلة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على التعديلات المقترحة ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية البرنامج العام لائحة 2023، واللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية دار العلوم. ووافق المجلس، على تعديل بنود لائحة الماجستير والدكتوراة بقسم التقنية الحيوية بكلية العلوم، واستحداث دبلومين مهنيين1،2 في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة، والماجستير المهني في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة بكلية العلوم.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء إدارة منفصلة لإدارة شؤون الطلاب الوافدين. ووجه المجلس، بضرورة انتهاء الكليات من إجراءات تشغيل درجات معيدين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها. وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة قيام الكليات بتسديد حصتها في صندوق تحسين العاملين. واستعرض المجلس، الموافقة علي بناء دور ثالث للمجمع الطبي للاطفال بمدينة السادس من أكتوبر.