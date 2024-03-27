الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي تعزيز العلاقات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الأربعاء هاتفيا مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي جويتا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والذي أدان بشدة الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي هول"بضواحي موسكو .

وذكر بيان للرئاسة الروسية(الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي أسيمي جويتا، الذي أدان بشدة العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول".

وأوضح البيان أن أسيمي أعرب عن تعازيه العميقة للشعب الروسي .

وأضاف بيان الرئاسة الروسية:"لقد بحث الرئيس الروسي مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الخطوات القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الميادين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين " .

"الدفاع الروسية": تدمير 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 18 قذيفة صاروخية من راجمة "فامبير "فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء "لقد جرى إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام نظام الصاروخ المتعدد (فامبير آر.إم 70)".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة بيلجورود".

في السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أمطرت باستخدام صواريخ "جراد" المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة "بيلجورود".

أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف ، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.

وقال بورتنيكوف، إن الاستخبارات الأوكرانية، سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، وأوضح أن "الهجوم كان يعده إرهابيون متطرفون".

ولفت بورتنيكوف، إلى أن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانوا بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين خططوا للهروب إلى أوكرانيا، وجهازنا الأمني بذل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في مقاطعة موسكو.

وقال باتروشيف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تقف وراء الهجوم، أم أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا): "بالطبع أوكرانيا".